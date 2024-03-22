Насретдин Абдулхабиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдин Абдулхабиров

Место рождения

Октябрь, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Абдулхабир Абдулхаликов

Мать: не указана

Октябрь, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
29.11.1879

Жена: Магишакура Мухамметлатифова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - Давлетша Абдулгафар мулла улы Представитель жениха отец - Абдулхабир Абдулхаликов Свидетели - муэдзин Абдулгариф Абдулгафар мулла улы Мухаметзариф Абдулкаримов махр 500 руб... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магишакура Мухамметлатифова

Смерть
Неизвестно
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