Насретдин Абдулхабиров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Абдулхабир Абдулхаликов
Никах
29.11.1879
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - Давлетша Абдулгафар мулла улы Представитель жениха отец - Абдулхабир Абдулхаликов Свидетели - муэдзин Абдулгариф Абдулгафар мулла улы Мухаметзариф Абдулкаримов махр 500 руб... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно