Гюзиямал Фахретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Магишакура Мухамметлатифова
Отец ребёнка: Мухамметлатиф Абдулгафаров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мухаметхафиз Мухаметлатифов
Отец ребёнка: Мухамметлатиф Абдулгафаров
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.
Дочь: Бибигайша Мухамметлатифова
Отец ребёнка: Мухамметлатиф Абдулгафаров
Смерть
Неизвестно