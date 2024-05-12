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Гюзиямал Фахретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамметлатиф Абдулгафаров

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Магишакура Мухамметлатифова

Отец ребёнка: Мухамметлатиф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мухаметхафиз Мухаметлатифов

Отец ребёнка: Мухамметлатиф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.

Дочь: Бибигайша Мухамметлатифова

Отец ребёнка: Мухамметлатиф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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