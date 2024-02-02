Спиридон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Петр Макиевич
Мать: Марья Ильина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: Феодосия Архиповна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Настасья Спиридоновна
Мать ребёнка: Феодосия Архиповна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Феодосия Архиповна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ольга Спиридоновна
Мать ребёнка: Феодосия Архиповна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Феодосия Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Феодосия Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Феодосия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Архиповна
Смерть
Неизвестно