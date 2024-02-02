Спиридон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Петр Макиевич

Мать: Марья Ильина

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Спиридоновна

Мать ребёнка: Феодосия Архиповна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Настасья Спиридоновна

Мать ребёнка: Феодосия Архиповна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Феодосия Архиповна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ольга Спиридоновна

Мать ребёнка: Феодосия Архиповна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Феодосия Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Феодосия Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Феодосия Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Архиповна

Смерть
Неизвестно
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