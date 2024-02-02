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Марья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Илья Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1820

Дочь: Праскева Петровна

Отец ребёнка: Петр Макиевич

Рождение ребёнка
11.07.1823

Сын: Антон Петрович

Отец ребёнка: Петр Макиевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Петр Макиевич

Рождение ребёнка
01.07.1829

Сын: Фома Петрович

Отец ребёнка: Петр Макиевич

Рождение ребёнка
14.11.1835

Сын: Григорий Петрович

Отец ребёнка: Петр Макиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Макиевич

Смерть
Неизвестно
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