Марья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Илья Егоров
Рождение ребёнка
15.10.1820
Дочь: Праскева Петровна
Отец ребёнка: Петр Макиевич
Рождение ребёнка
11.07.1823
Сын: Антон Петрович
Отец ребёнка: Петр Макиевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Спиридон Петрович
Отец ребёнка: Петр Макиевич
Рождение ребёнка
01.07.1829
Сын: Фома Петрович
Отец ребёнка: Петр Макиевич
Рождение ребёнка
14.11.1835
Сын: Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр Макиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Макиевич
Смерть
Неизвестно