Степан Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Спиридон Петрович

Мать: Феодосия Архиповна

Смерть
1860
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