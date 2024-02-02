Феодосия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Настасья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ольга Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Петрович
Смерть
Неизвестно