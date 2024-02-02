Феодосия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Настасья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Степан Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ольга Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Петрович

Смерть
Неизвестно
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