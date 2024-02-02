Мак (Н)Ушатов? Василий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мак (Н)Ушатов? Василий Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридон Петрович

Мать: Феодосия Архиповна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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