Мак (Н)Ушатов? Василий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридон Петрович
Мать: Феодосия Архиповна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно