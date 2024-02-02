Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно