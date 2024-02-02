Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мак (н)ушатов? Василий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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