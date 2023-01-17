Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Потяркин Осип Петрович

Мать: Потяркина Евгения Тимофеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственная книга ГААО 1935г дочь колхозников "Обновление"
Рождение ребёнка
1946

Сын: Лемехов Александр Константинович

Отец ребёнка: Лемехов Константин Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1948

Сын: Лемехов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Лемехов Константин Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемехов Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
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