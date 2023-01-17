Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Место жительства
1935
похозяйственная книга ГААО 1935г дочь колхозников "Обновление"
Рождение ребёнка
1946
Сын: Лемехов Александр Константинович
Отец ребёнка: Лемехов Константин Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1948
Сын: Лемехов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Лемехов Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно