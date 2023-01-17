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Потяркин Осип (Иосиф) Петрович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.04.1880

Дата смерти

03.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1880

Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич

Мать: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Потяркина Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.29 Оп.29 Д.690 Л.50об
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.

Дочь: Судавная Таисия Иосифовна

Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Потяркин Тихон Осипович

Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Круглова Анфиса Осиповна

Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лемехова Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
по похозяйственной книге ГААО 1935г в колхозе "Обновление"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Евгения Тимофеевна

Смерть
03.07.1962
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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