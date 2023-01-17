Потяркин Осип (Иосиф) Петрович
Место рождения
Дата рождения07.04.1880
Дата смерти03.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1880
Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич
Мать: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Потяркина Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна
справка ГААО Ф.29 Оп.29 Д.690 Л.50об
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.
Дочь: Судавная Таисия Иосифовна
Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Круглова Анфиса Осиповна
Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лемехова Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Потяркина Евгения Тимофеевна
Место жительства
1935
по похозяйственной книге ГААО 1935г в колхозе "Обновление"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1962