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Потяркин Пётр Дмитриевич

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Потяркин Дмитрий Петрович

Мать: Потяркина (Лукина) Соломония (Соломида) Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Ирина Фотиевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Потяркина Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Потяркин Григорий (Георгий) Петрович

Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Потяркин Семён (Симеон) Петрович

Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.04.1880

Сын: Потяркин Осип (Иосиф) Петрович

Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Потяркин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Потяркин Артемий Петрович

Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Спирова (Потяркина) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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