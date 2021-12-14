Потяркин Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Потяркина Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Потяркин Григорий (Георгий) Петрович
Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Потяркин Семён (Симеон) Петрович
Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
07.04.1880
Сын: Потяркин Осип (Иосиф) Петрович
Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Потяркин Артемий Петрович
Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Спирова (Потяркина) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Потяркина Ирина Фотиевна
Смерть
Неизвестно