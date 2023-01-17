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Потяркина Евгения Тимофеевна

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Место рождения

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.12.1886 ст.

Дата смерти

12.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Потяркина Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.29 Оп.29 Д.690 Л.50об
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.

Дочь: Судавная Таисия Иосифовна

Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Потяркин Тихон Осипович

Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Круглова Анфиса Осиповна

Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лемехова Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Похозяйственная книга ГААО 1935г колхоз "Обновление"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Осип Петрович

Смерть
12.01.1971
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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