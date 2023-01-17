Потяркина Евгения Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1886 ст.
Дата смерти12.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Потяркина Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович
справка ГААО Ф.29 Оп.29 Д.690 Л.50об
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.
Дочь: Судавная Таисия Иосифовна
Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Круглова Анфиса Осиповна
Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лемехова Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Потяркин Осип Петрович
Место жительства
1935
Похозяйственная книга ГААО 1935г колхоз "Обновление"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1971