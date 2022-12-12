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Потяркина Ирина Фотиевна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Потяркин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Потяркин Семён Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.04.1880

Сын: Потяркин Осип Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Потяркин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Потяркин Артемий Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Спирова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Пётр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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