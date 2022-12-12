Потяркина Ирина Фотиевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Потяркин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1880
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Потяркин Артемий Петрович
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Спирова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно