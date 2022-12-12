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Потяркин Артемий Петрович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

31.07.1920

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич

Мать: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
?.01.1919
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
добровольно вступил в Белую гвардию по Делу №1 Оп.13 Ф.48 ГААО числился беженцем
Смерть
31.07.1920
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
ВМН по приговору Архгубчека
Реабилитация осужденного
30.06.1992
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
по справке ФСБ от19.08.2020 №П-1107 Арестован июль 1920 г. Приговорен: Архангельской губЧК 29 июля 1920 г., обв.: за «переход на сторону белых». Приговор: ВМН. в исполнение приговора 31.07.1920 Реаб... Показать все
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