Потяркин Артемий Петрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти31.07.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич
Мать: Потяркина Ирина Фотиевна
Военная служба
?.01.1919
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
добровольно вступил в Белую гвардию по Делу №1 Оп.13 Ф.48 ГААО числился беженцем
Смерть
31.07.1920
ВМН по приговору Архгубчека
Реабилитация осужденного
30.06.1992
по справке ФСБ от19.08.2020 №П-1107 Арестован июль 1920 г. Приговорен: Архангельской губЧК 29 июля 1920 г., обв.: за «переход на сторону белых». Приговор: ВМН. в исполнение приговора 31.07.1920 Реаб... Показать все