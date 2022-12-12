Потяркин Семён (Симеон) Петрович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич
Мать: Потяркина Ирина Фотиевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Потяркина Серафима Семёновна
Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Потяркин Ефимий Семёнович
Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Потяркин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1918
Сын: Потяркин Александр Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1935
середняк, по данным похозяйственной книги ГААО.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно