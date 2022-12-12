Потяркин Семён (Симеон) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркин Семён (Симеон) Петрович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич

Мать: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Потяркина Серафима Семёновна

Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Потяркин Ефимий Семёнович

Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Потяркин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Потяркин Семён Семёнович

Мать ребёнка: Потяркина Татьяна Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.09.1918

Сын: Потяркин Александр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Потяркин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Потяркин Егор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
середняк, по данным похозяйственной книги ГААО.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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