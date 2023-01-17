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Потяркин Григорий (Георгий) Петрович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

05.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич

Мать: Потяркина Ирина Фотиевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Потяркин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Потяркина Августа Прокопьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Потяркина Анания Григорьевна

Мать ребёнка: Потяркина Августа Прокопьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Потяркин Мина Григорьевич

Мать ребёнка: Потяркина Августа Прокопьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1918

Жена: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1920

Дочь: Потяркина Алевтина Григорьевна

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Потяркин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Потяркин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1927

Сын: Потяркин Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.06.1930

Дочь: Щербакова Римма Григорьевна

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.02.1933

Сын: Потяркин Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Потяркин Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Августа Прокопьевна

Смерть
05.05.1938
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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