Потяркин Григорий (Георгий) Петрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти05.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич
Мать: Потяркина Ирина Фотиевна
Сын: Потяркин Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Потяркина Августа Прокопьевна
Дочь: Потяркина Анания Григорьевна
Мать ребёнка: Потяркина Августа Прокопьевна
Сын: Потяркин Мина Григорьевич
Мать ребёнка: Потяркина Августа Прокопьевна
Дочь: Потяркина Алевтина Григорьевна
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна
Сын: Потяркин Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна
Сын: Потяркин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна
Сын: Потяркин Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна
Дочь: Щербакова Римма Григорьевна
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна
Сын: Потяркин Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна
Сын: Потяркин Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Потяркина Акулина Евдокимовна