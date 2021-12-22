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Лемехов Константин Александрович

Место рождения

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Лемехов Александр Константинович

Мать ребёнка: Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1948

Сын: Лемехов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1952
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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