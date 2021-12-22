Лемехов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Лемехов Александр Константинович
Мать ребёнка: Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
21.10.1948
Сын: Лемехов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Лемехова (Потяркина) Елизавета Иосифовна
Смерть
1952