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Амосов Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1901

Отец: Амосов Яков

Мать: Амосова Шима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булыгина (Амосова) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Петр Павлович

Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна

Смерть
1943

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