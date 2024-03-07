Амосов Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1901
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1901
Отец: Амосов Яков
Мать: Амосова Шима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булыгина (Амосова) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Петр Павлович
Мать ребёнка: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна
Смерть
1943