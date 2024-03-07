Амосов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева (Амосова) Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Амосова Шима
Рождение ребёнка
28.11.1901
Мать ребёнка: Амосова Шима
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Амосова Шима
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Амосова Шима