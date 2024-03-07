Амосов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосов Яков

Амосов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева (Амосова) Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Амосова Шима

Рождение ребёнка
28.11.1901

Сын: Амосов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Амосова Шима

Рождение ребёнка
1912

Сын: Амосов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Амосова Шима

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Амосов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Амосова Шима

Мы используем куки для улучшения работы сайта.