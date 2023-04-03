Шима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1901

Сын: Амосов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Амосов Яков

Рождение ребёнка
1912

Сын: Амосов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Амосов Яков

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Амосов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Амосов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Амосов Яков

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