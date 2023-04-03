Шима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1901
Отец ребёнка: Амосов Яков
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Амосов Яков
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Амосов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Амосов Яков