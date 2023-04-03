Амосов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амосов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Виктор
Мать ребёнка: Амосова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Павел
Мать ребёнка: Амосова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Амосова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Амосова Александра