Амосов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амосов Павел Яковлевич

Мать: Амосова Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Виктор

Мать ребёнка: Амосова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Павел

Мать ребёнка: Амосова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Амосова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Амосова Александра

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