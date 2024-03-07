Амосова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Виктор
Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Павел
Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амосова) Валентина
Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амосова) Татьяна
Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович