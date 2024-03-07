Амосова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Виктор

Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Павел

Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амосова) Валентина

Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амосова) Татьяна

Отец ребёнка: Амосов Владимир Павлович

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