Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амосов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булыгина (Амосова) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Амосов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амосов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амосов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Петр Павлович
Отец ребёнка: Амосов Павел Яковлевич