Амосов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Валерий
Мать ребёнка: Амосова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амосова) Римма
Мать ребёнка: Амосова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амосова) Светлана
Мать ребёнка: Амосова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амосова) Лариса Петровна
Мать ребёнка: Амосова Юлия