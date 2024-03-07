Амосов Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амосов Павел Яковлевич

Мать: Амосова (Малинова) Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Валерий

Мать ребёнка: Амосова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амосова) Римма

Мать ребёнка: Амосова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амосова) Светлана

Мать ребёнка: Амосова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амосова) Лариса Петровна

Мать ребёнка: Амосова Юлия

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