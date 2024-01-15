Илларионов Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Илларионова) Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Илларионов Ефим (Яким) Иванов
Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно