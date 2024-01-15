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Илларионов Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Степан Ларионов

Мать: Ларионова Оксинья (Акулина) Тимофеева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Илларионов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Илларионов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Илларионова) Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Илларионов Ефим (Яким) Иванов

Мать ребёнка: Осипова Домна Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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