Илларионов Ефим (Яким) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Ефим (Яким) Иванов

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Илларионов Иван Степанов

Мать: Осипова Домна Якимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Анисья Филипова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Илларионов Павел Ефимов

Мать ребёнка: Илларионова Анисья Филипова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Илларионова) Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Илларионова Анисья Филипова

Смерть
Неизвестно

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