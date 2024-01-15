Илларионов Ефим (Яким) Иванов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Илларионов Иван Степанов
Мать: Осипова Домна Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Илларионова Анисья Филипова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Илларионова) Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Илларионова Анисья Филипова
Смерть
Неизвестно