Илларионова Анисья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Илларионов Ефим (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Илларионова) Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Илларионов Ефим (Яким) Иванов
Смерть
Неизвестно