Илларионова Анисья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова Анисья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Ефим (Яким) Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Илларионов Павел Ефимов

Отец ребёнка: Илларионов Ефим (Яким) Иванов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Илларионова) Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Илларионов Ефим (Яким) Иванов

Смерть
Неизвестно

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