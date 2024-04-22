Осипова Домна Якимова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Илларионов Ефим (Яким) Иванов
Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно