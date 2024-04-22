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Осипова Домна Якимова

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Илларионов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Илларионов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Илларионов Ефим (Яким) Иванов

Отец ребёнка: Илларионов Иван Степанов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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