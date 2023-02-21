Меркушев Обший Щербаковский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Обший Щербаковский

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1652

Сын: Меркушев Пётр Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Меркушев Кондрат Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Меркушев Ефим Елизаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Меркушев Василий Ефимимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркушев Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

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