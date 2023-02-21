Меркушев Обший Щербаковский
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1652
Сын: Меркушев Пётр Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Меркушев Кондрат Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Меркушев Василий Ефимимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркушев Дмитрий
Мать ребёнка: не указана