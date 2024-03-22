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Меркушев Кондрат Карпович

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1680

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Меркушев Обший Щербаковский

Мать: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Васса Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1710

Сын: Меркушев Трофим Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Меркушев Елисей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Меркушев Егор Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Меркушев Нефед Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1735
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