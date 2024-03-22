Меркушев Кондрат Карпович
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смерти1735
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Меркушев Обший Щербаковский
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Меркушев Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1718
Сын: Меркушев Елисей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Меркушев Егор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Меркушев Нефед Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1735