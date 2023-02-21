Меркушев Василий Ефимимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркушев Василий Ефимимов

Меркушев Василий Ефимимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Меркушев Обший Щербаковский

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Меркушев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Григориевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Меркушева Домника Васильевна

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Евдокия Григориевна

Смерть
После 1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close