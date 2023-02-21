Меркушев Василий Ефимимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Меркушев Обший Щербаковский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Григориевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Меркушева Домника Васильевна
Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912