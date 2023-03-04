Меркушева Евдокия Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Евдокия Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Василий Ефимимов

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Меркушев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Ефимимов

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Меркушева (Меркушева) Домника Васильевна

Отец ребёнка: Меркушев Василий Ефимимов

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912

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