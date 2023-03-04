Меркушева Евдокия Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Меркушев Василий Ефимимов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Меркушева (Меркушева) Домника Васильевна
Отец ребёнка: Меркушев Василий Ефимимов
Смерть
После 1912