Меркушев Пётр Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: Меркушев Обший Щербаковский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Меркушев Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
До 1745