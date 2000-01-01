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Меркушев Пётр Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: Меркушев Обший Щербаковский

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Меркушев Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Меркушев Трофим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Меркушев Пётр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
До 1745
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