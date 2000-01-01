Меркушев Лаврентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Лаврентий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1745

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Меркушев Пётр Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Меркушев Василий Лаврентивич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Меркушев Пётр Лаврентивич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Меркушев Кузма Лаврентивич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1745
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