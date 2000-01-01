Меркушев Лаврентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Меркушев Пётр Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Меркушев Василий Лаврентивич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Меркушев Пётр Лаврентивич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Меркушев Кузма Лаврентивич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1745