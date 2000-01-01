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Меркушев Василий Лаврентивич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Меркушев Лаврентий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Меркушев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Меркушева ?

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Меркушева ?

Рождение ребёнка
1765

Сын: Меркушев Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Меркушева ?

Рождение ребёнка
1780

Сын: Меркушев Онофрий Васильевич

Мать ребёнка: Меркушева ?

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Меркушева Агафия Матфеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Агафия Матфеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева ?

Смерть
1788
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