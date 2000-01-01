Меркушев Василий Лаврентивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Меркушев Лаврентий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Меркушев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Меркушева ?
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Меркушева ?
Рождение ребёнка
1765
Сын: Меркушев Сидор Васильевич
Мать ребёнка: Меркушева ?
Рождение ребёнка
1780
Сын: Меркушев Онофрий Васильевич
Мать ребёнка: Меркушева ?
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Меркушева Агафия Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева ?
Смерть
1788