Меркушев Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Меркушев Василий Лаврентивич
Мать: Меркушева ?
Рождение ребёнка
1776
Сын: Меркушев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Меркушев Василий Степанович
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783