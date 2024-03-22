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Меркушев Степан Васильевич

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Меркушев Василий Лаврентивич

Мать: Меркушева ?

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Меркушев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Емельяновна

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Меркушев Василий Степанович

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Емельяновна

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Акилина Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
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