Меркушева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Меркушев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Меркушев Сидор Васильевич
Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Меркушев Онофрий Васильевич
Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782