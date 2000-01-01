Меркушева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Меркушев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Меркушев Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Меркушев Онофрий Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Лаврентивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Василий Лаврентивич

Смерть
До 1782
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