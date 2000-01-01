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Меркушев Сидор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Меркушев Василий Лаврентивич

Мать: Меркушева ?

Рождение ребёнка
1784

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Меркушев Демид Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Меркушев Кондрат Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Меркушев Зиновий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Катерина Фёдорова

Смерть
После 1795
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