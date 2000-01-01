Меркушев Сидор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Меркушев Василий Лаврентивич
Мать: Меркушева ?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Меркушев Ларион Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Меркушев Кондрат Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Меркушев Зиновий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795