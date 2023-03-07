Меркушев Демид Сидорович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
29.03.1818 ст.
Дочь: Марья Демидовна
Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова
Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.
Дочь: Анна Демидовна
Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меркушев Елизар Демидович
Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.
Дочь: Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856