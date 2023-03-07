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Меркушев Демид Сидорович

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Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Меркушев Сидор Васильевич

Мать: Меркушева Катерина Фёдорова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1818 ст.

Дочь: Марья Демидовна

Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова

Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.

Дочь: Анна Демидовна

Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Меркушев Елизар Демидович

Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова

Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.

Дочь: Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Меркушева Марья Фекмитова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Марья Фекмитова

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1856
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