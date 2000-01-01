Меркушева Марья Фекмитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Марья Фекмитова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1818 ст.

Дочь: Марья Демидовна

Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович

Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.

Дочь: Анна Демидовна

Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Меркушев Елизар Демидович

Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович

Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.

Дочь: Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Демид Сидорович

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1850
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