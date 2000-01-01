Меркушева Марья Фекмитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1818 ст.
Дочь: Марья Демидовна
Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович
Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.
Дочь: Анна Демидовна
Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меркушев Елизар Демидович
Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.
Дочь: Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Меркушев Демид Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1850