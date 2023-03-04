Меркушева Катерина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Катерина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Меркушев Демид Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Меркушев Кондрат Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Меркушев Зиновий Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Сидор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
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