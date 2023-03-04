Меркушева Катерина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Меркушев Ларион Сидорович
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Меркушев Кондрат Сидорович
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Меркушев Зиновий Сидорович
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810