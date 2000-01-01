Меркушев Зиновий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Зиновий Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

28.03.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Меркушев Сидор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1820 ст.

Дочь: Матрена Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Меркушев Осип Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Меркушев Семён Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Марья

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
28.03.1821 ст.
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