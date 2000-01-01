Меркушев Зиновий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти28.03.1821 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Меркушев Сидор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1820 ст.
Дочь: Матрена Зиновьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меркушев Семён Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева Марья
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
28.03.1821 ст.