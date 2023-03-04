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Меркушев Елизар Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Меркушев Демид Сидорович

Мать: Меркушева Марья Фекмитова

Бракосочетание
08.02.1842 ст.

Жена: Меркушева Софья Матвеева

1842г. МК с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской 18 лет/невеста того же прихода дер. Крутой Веретии крест. Матфея Двоеглазова дочь 21 год/поруч. по женеху Нолинского уезда Желваковской волости заимоч. Щ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.

Дочь: Мария Елизаровна

Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1844 ст.

Сын: Меркушев Ефим Елизаров

Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1845 ст.

Сын: Меркушев Ефим Елизаров

Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1850 ст.

Сын: Меркушев Никифор Елизаров

Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Елизаровна

Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1857

Сын: Меркушев Пётр Елизаров

Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1861 ст.

Дочь: Евдоки Елизаровна

Мать ребёнка: Меркушева Анна рожденая

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1862 ст.

Дочь: Матрона Елизаровна

Мать ребёнка: Меркушева Анна рожденая

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Анна рожденая

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1875
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