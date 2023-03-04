Меркушев Елизар Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
08.02.1842 ст.
Жена: Меркушева Софья Матвеева
1842г. МК с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской 18 лет/невеста того же прихода дер. Крутой Веретии крест. Матфея Двоеглазова дочь 21 год/поруч. по женеху Нолинского уезда Желваковской волости заимоч. Щ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.
Дочь: Мария Елизаровна
Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
13.10.1844 ст.
Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
29.03.1845 ст.
Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
07.02.1850 ст.
Сын: Меркушев Никифор Елизаров
Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Елизаровна
Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
18.11.1857
Мать ребёнка: Меркушева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
16.02.1861 ст.
Дочь: Евдоки Елизаровна
Мать ребёнка: Меркушева Анна рожденая
Рождение ребёнка
21.03.1862 ст.
Дочь: Матрона Елизаровна
Мать ребёнка: Меркушева Анна рожденая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева Анна рожденая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1875