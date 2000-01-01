Меркушева Анна рожденая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Анна рожденая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1861 ст.

Дочь: Евдоки Елизаровна

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Рождение ребёнка
21.03.1862 ст.

Дочь: Матрона Елизаровна

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Елизар Демидович

Смерть
После 1875
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