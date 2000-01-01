Меркушева Анна рожденая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1861 ст.
Дочь: Евдоки Елизаровна
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Рождение ребёнка
21.03.1862 ст.
Дочь: Матрона Елизаровна
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1875