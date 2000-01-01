Меркушева (Двоеглазова) Софья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Двоеглазова) Софья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1842 ст.

Муж: Меркушев Елизар Демидович

1842г. МК с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской 18 лет/невеста того же прихода дер. Крутой Веретии крест. Матфея Двоеглазова дочь 21 год/поруч. по женеху Нолинского уезда Желваковской волости заимоч. Щ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.

Дочь: Мария Елизаровна

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Рождение ребёнка
13.10.1844 ст.

Сын: Меркушев Ефим Елизаров

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Рождение ребёнка
29.03.1845 ст.

Сын: Меркушев Ефим Елизаров

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Рождение ребёнка
07.02.1850 ст.

Сын: Меркушев Никифор Елизаров

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Елизаровна

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Рождение ребёнка
18.11.1857

Сын: Меркушев Пётр Елизаров

Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович

Смерть
После 1858
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