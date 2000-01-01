Меркушева (Двоеглазова) Софья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1842 ст.
1842г. МК с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской 18 лет/невеста того же прихода дер. Крутой Веретии крест. Матфея Двоеглазова дочь 21 год/поруч. по женеху Нолинского уезда Желваковской волости заимоч. Щ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.
Дочь: Мария Елизаровна
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Рождение ребёнка
13.10.1844 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Рождение ребёнка
29.03.1845 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Рождение ребёнка
07.02.1850 ст.
Сын: Меркушев Никифор Елизаров
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Елизаровна
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Рождение ребёнка
18.11.1857
Отец ребёнка: Меркушев Елизар Демидович
Смерть
После 1858