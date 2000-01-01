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Меркушев Онофрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Меркушев Василий Лаврентивич

Мать: Меркушева ?

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Улита Онофриева

Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Феодулова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ефимия Онофриева

Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Феодулова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Меркушев Пётр Онофриев

Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Феодулова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Феодосия Феодулова

Смерть
После 1816
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