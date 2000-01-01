Меркушев Онофрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Меркушев Василий Лаврентивич
Мать: Меркушева ?
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Улита Онофриева
Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Феодулова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ефимия Онофриева
Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Феодулова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Меркушева Феодосия Феодулова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816