Меркушева Акилина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Акилина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Меркушев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Меркушев Степан Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Меркушев Василий Степанович

Отец ребёнка: Меркушев Степан Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Степан Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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