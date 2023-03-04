Меркушева Акилина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Меркушев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Меркушев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Меркушев Василий Степанович
Отец ребёнка: Меркушев Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795