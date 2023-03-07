Меркушев Ефим Елизаров
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Меркушев Обший Щербаковский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Меркушев Георгий Ефимович
Мать ребёнка: Меркушева Матрена Никифорова
Бракосочетание
08.07.1895 ст.
МК 1897г. (ДР/жених дер. Щербаковской 49 лет второй брак/невеста вдова Шулакова(толи её фамилия толи её мужа)42 года из Буйской волости дер. Свистуновской прихода села Чижгинского?/поруч дер. Щербаков... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912