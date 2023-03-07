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Меркушев Ефим Елизаров

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Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Меркушев Обший Щербаковский

Мать: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Меркушев Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Меркушева Матрена Никифорова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.07.1895 ст.

Жена: Меркушева Матрена Никифорова

МК 1897г. (ДР/жених дер. Щербаковской 49 лет второй брак/невеста вдова Шулакова(толи её фамилия толи её мужа)42 года из Буйской волости дер. Свистуновской прихода села Чижгинского?/поруч дер. Щербаков... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912
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