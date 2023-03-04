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Меркушев Георгий Ефимович

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Меркушев Ефим Елизаров

Мать: Меркушева Матрена Никифорова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Ирина Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Меркушева) Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Меркушева Ирина Игнатьева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.06.1911 ст.

Жена: Меркушева (Самоделкина) Пелагея Павлова

1911г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених 28 лет вдовец 2 брак невеста Чигиринской волости заим. Двоеглазовской крест. девица 27 лет поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковской Василий Осифов Мер... Показать все
Смерть
После 1912

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