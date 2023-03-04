Меркушев Георгий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Меркушева) Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Меркушева Ирина Игнатьева
Бракосочетание
03.06.1911 ст.
1911г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених 28 лет вдовец 2 брак невеста Чигиринской волости заим. Двоеглазовской крест. девица 27 лет поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковской Василий Осифов Мер... Показать все
Смерть
После 1912