Меркушева Матрена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Надежда Матвеева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1882
Сын: Меркушев Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Меркушев Ефим Елизаров
Бракосочетание
08.07.1895 ст.
МК 1897г. (ДР/жених дер. Щербаковской 49 лет второй брак/невеста вдова Шулакова(толи её фамилия толи её мужа)42 года из Буйской волости дер. Свистуновской прихода села Чижгинского?/поруч дер. Щербаков... Показать все
Смерть
После 1912