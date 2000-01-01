Меркушева Матрена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Матрена Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Надежда Матвеева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1882

Сын: Меркушев Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Меркушев Ефим Елизаров

Бракосочетание
08.07.1895 ст.

Муж: Меркушев Ефим Елизаров

МК 1897г. (ДР/жених дер. Щербаковской 49 лет второй брак/невеста вдова Шулакова(толи её фамилия толи её мужа)42 года из Буйской волости дер. Свистуновской прихода села Чижгинского?/поруч дер. Щербаков... Показать все
Смерть
После 1912
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